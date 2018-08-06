Эр-Рияд отзывает саудовского посла в Оттаве для консультаций.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство печати Саудовской Аравии.

Кроме того, МИД королевства объявил посла Канады персоной нон-грата и дал ему сутки на то, чтобы покинуть страну.

Также Саудовская Аравия заморозит все новые торговые и инвестиционные транзакции с Канадой.

Сообщается, что королевство оставляет за собой право предпринимать дальнейшие действия.

В четверг глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что «крайне встревожена» информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих. Заявление Фриланд в Эр-Рияде расценили как вмешательство во внутренние дела страны.

Создателя интернет-сайта «Либеральная сеть Саудовской Аравии» Раифа Бадави арестовали в 2012 году за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства. Его также обвинили в оскорблении ислама, киберпреступлениях и неповиновении отцу, что в Саудовской Аравии считается преступлением. Бадави отбывает десятилетнее тюремное заключение.

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