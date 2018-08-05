Анкара продолжит курс на наращивание экспортного потенциала, сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

В беседе с «Анадолу» министр отметили, что официальная Анкара изыскивает пути выхода на новые рынки сбыта.

В ближайшие годы акцент будет сделан также на рынках Китая, Латинской Америки, Индии, Мексики и Африки, сказала министр, напомнив, что возглавляемое ею ведомство было создано в результате структурных преобразований на основе двух крупных министерств – экономики, а также таможни и торговли. «Преобразования, начавшиеся после перехода Турции к президентской форме правления, позволили объединить в едином центре все рычаги управления торговым потенциалом страны. Мы будем относится с одинаковым вниманием как к мелким предпринимателям, так и к крупным экспортерам и производителям», — пообещала руководитель ведомства.

Министр торговли отметила, что поставлена цель выхода Турции в число наиболее развитых стран мира. «Этого можно добиться путем экспорта товаров с высокой добавочной стоимостью, высокотехнологичной и брендовой продукции. Мы обязаны инвестировать в секторы экономики, которые принесут Турции, наибольшую прибыль в будущем», — подчеркнула Пекджан.

«Продолжим поддерживать секторы, в которых особо нуждается Турция, и акцентировать внимание на ведущих направлениях глобальной экономики. Создадим специализированные зоны свободной торговли качественно нового уровня для производства технологически емкой продукции с высокой добавленной стоимостью», — добавила министр.

По ее словам, наряду с традиционными торговыми партнерами, планируется реализовать стратегию выхода на новые рынки сбыта.

«Нацелены на то, чтобы потребители в Китае, Латинской Америки, Индии, Мексике и странах Африки также были знакомы с качеством «Сделано в Турции». Кроме того будем пристально следить за инвестиционными и торговыми возможностями на рынках Ближнего Востоке и Северной Африки. Откроем 35 новых Торговых центров Турции в потенциально прибыльных рынках планеты», — сказала министр.

Minval.az