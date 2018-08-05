В социальной сети Фейсбук распространилась информация о церемонии похорон азербайджанского рэпера Анара Нагылбаза, скончавшегося 4 августа. Рэпер предан земле на кладбище в поселке Мсазыр. Однако, на похоронах не наблюдалось большого количества народу, проводить артиста до могилы пришли только самые близкие, отмечают пользователи соцсетей.

Напомним, что родные певца утверждали, что причиной смерти Нагылбаза стал продолжительный стресс, но по словам продюсера музыканта Мики, рэпер умер от передозировки алкоголя.

Minval.az