Известный уфолог Скотт Уоринг заявил, что на последних снимках NASA после тщательного анализа он заметил окаменевшую голову инопланетянина. Снимки передал на Землю марсоход Curiosity.

Специалист отметил, что на лице неземного гуманоида отчетливо подбородок, нос, открытый рот, глаза и даже длинные уши. Уфолог уверен, что пришелец стал жертвой древнего разрушения, которое привело к гибели всего живого на Марсе 2 млн. лет назад.

Смерть инопланетянина наступила в результате смерти от переохлаждения. Останки пришельца окаменели, когда исчезла атмосфера.

Скептики, в свою очередь, отмечают, что на фотографии обычная скала оригинальной формы, на которой просто просматриваются черты лица из-за психологического эффекта парейдолия, когда человек видит очертания лиц в неодушевленных предметах.

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