Турция не намерена принимать участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

Гендиректор турецкой радиовещательной корпорации TRT Ибрагим Эрен назвал «бородатого австрийца в юбке» одной из причин отказа Турции от «Евровидения». Эрен имел ввиду победителя конкурса 2014 года Кончиту Вурст, передает Hyurriet.

«Мы не собираемся участвовать в конкурсе. У нас есть причины, в том числе система голосования. Будучи общественным вещателем, мы также не можем транслировать в прямом эфире в 9 вечера, когда у экранов дети, бородатого австрийца в юбке, который отрицает пол и считает себя одновременно мужчиной и женщиной», — отметил он.

Minval.az