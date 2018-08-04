Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил в субботу соболезнования на русском языке в связи с крушением вертолета Ми-8 в России. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Я со скорбью узнал о крушении вертолета в Красноярском крае в Сибирском федеральном округе в Российской Федерации, в результате чего погибли 18 человек. Я выражаю слова соболезнования Российской Федерации, российскому народу и близким погибших», — написал глава МИД республики.

Об этом сообщает Рамблер Новости.

Minval.az