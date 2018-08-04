Правоохранительные органы Таиланда задержали наркокурьера, у него изъято 3,2 млн таблеток метамфетамина, а также 560 кг кристаллического варианта этого вещества.

Как сообщила в субботу газета The Nation, операция была проведена в северной провинции Чианграй.

Внимание полиции привлекли два пикапа, которые на большой скорости промчались через контрольно-пропускной пункт, проигнорировав требование правоохранительных органов остановиться. Полиция отправилась за ними в погоню, в результате чего водитель одного из автомобилей попал в аварию, съехав в канаву, и был задержан. Второй подозреваемый бросил свое транспортное средство на обочине и скрылся в лесу.

Во время досмотра двух пикапов правоохранители обнаружили и изъяли запрещенные вещества.

Minval.az