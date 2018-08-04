Российский шоумен Максим Галкин, одетый в спортивную экипировку, поднял одной рукой велосипед.

Фото он разместил в Instagram. «Ну, спорт, держись!» – написал он.

Ну, спорт, держись! 😬

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Minval.az