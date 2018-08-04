Российский шоумен Максим Галкин, одетый в спортивную экипировку, поднял одной рукой велосипед.
Фото он разместил в Instagram. «Ну, спорт, держись!» – написал он.
Российский шоумен Максим Галкин, одетый в спортивную экипировку, поднял одной рукой велосипед.
Фото он разместил в Instagram. «Ну, спорт, держись!» – написал он.
Дата: 2018/08/04 0:44
Раздел: Life-style
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