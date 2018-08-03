Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 августа в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, осадки не ожидаются. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 24-26, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 24-26, днем 31-33 градуса тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 754 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75, днем 45-50%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 27-28 градусов тепла.

В связи с усилением скорости северо-западного ветра, погодные условия будут неблагоприятны для купания на пляжах.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако в некоторых северных и западных районах возможны дожди и грозы. В отдельных местах осадки могут перейти в ливень. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем 23-28 градусов теплаr.

Прогнозируемые на Абшеронском полуострове близкий к климатической норме температурный режим и временами усиливающийся северный ветер будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.

Minval.az