Парламент Франции одобрил принятие закона против сексуального и гендерного насилия, который предполагает введение штрафа в размере от €90 до €750 за непристойности в адрес женщин. Об этом сообщает радио Europe-1.

По словам госсекретаря по вопросам равенства Марлен Шьяппы, «задача состоит в том, чтобы изменить общество, снизить порог толерантности к сексуальному насилию». Она отметила, что новый закон был принят после того, как 29 июля парижанин ударил 22-летнюю девушку, попросившую его не свистеть ей вслед.

Шьяппа подчеркнула, что «необходимо установить четкий социальный запрет» на устные домогательства и «прекратить эскалацию конфликта».

В ряде европейских стран уже действуют подобные законы. В Португалии его приняли в 2015 году, в Финляндии — с 2014 года (за все время его действия было зафиксировано 550 случаев обращения в суд из-за непристойностей в адрес женщин, но только 31 человек был оштрафован). В Бельгии в 2016 году были оштрафованы только три человека при 47 обращениях в суд.

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