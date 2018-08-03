43-летняя Анджелина Джоли намерена усыновить седьмого ребенка. Она уже начала предварительные консультации с занимающимися подобными проблемами инстанциями. Как стало известно репортеру издания Star, Джоли хочет стать приемной матерью сирийского мальчика, чьи родители погибли во время конфликта. Однако завершить процесс усыновления она планирует только после того, как будет поставлена точка в ее разводе с Брэдом Питтом. Теперь у нее, наконец, появилась прямая заинтересованность в скорейшем завершении официального расторжения брака.

До недавнего времени у многих складывалось впечатление, что бракоразводный процесс, о начале которого было объявлено еще в сентябре 2016-го, тормозила именно Джоли. Ведь все шесть биологических и приемных детей супругов постоянно жили с ней. А Анджелина тем временем могла спокойно продолжать борьбу за то, чтобы единоличная опека над их детьми досталась именно ей. При этом Питт только лишь мечтал добиться равных прав с Джоли по отношению к детям…

Однако в прошлом месяце в этом деле наметился новый поворот, который дал Брэду надежду на решение дела об опеке в его пользу. После того, как Питт подал официальную жалобу на Анджелину, объявив, что она почти не дает ему возможности видеться с детьми, судья встал на его сторону и приказал Джоли пересмотреть свое поведение. В случае неподчинения судья пригрозил отобрать у нее всех шестерых детей. Был разработан график свиданий Брэда с Паксом Тьеном, Захарой, Шило и близнецами Вивьен и Ноксом. Старшему Мэддоксу, которому уже исполнилось 16 лет, было предоставлено право самому решать, когда и сколько ему видеться с отцом. Очередное заседание суда по вопросу об опеке состоится в этом месяце.

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