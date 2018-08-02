Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за содействие в возвращении останков американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове, и заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с ним.

«Спасибо, председатель Ким Чен Ын, за то, что держите свое слово и запустили процесс отправки на родину останков наших замечательных и любимых [сограждан], не вернувшихся с поля боя!» — написал Трамп в своем послании. Он также поблагодарил лидера КНДР за полученное от него «приятное письмо» и выразил надежду на их скорую личную встречу.

Ранее Белый дом объявил, что КНДР передала США останки американских военнослужащих. Договоренность об этом была достигнута в ходе саммита президента Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня.

Церемония репатриации останков прошла в среду на территории авиабазы Осан в Республике Корея. В тот же день на базе ВВС США Перл-Харбор — Хикам, расположенной в Гонолулу (штат Гавайи), состоялась церемония возвращения в США останков погибших американских солдат.

Специалисты подчеркивают, что эти останки лишь предположительно могут принадлежать американцам, так как в Корейской войне сражались граждане различных стран. В Пентагоне уточнили, что многие из убитых на территории КНДР военнослужащих были похоронены своими же товарищами на полях сражений. Были погибшие и среди захваченных в плен американцев.

После церемонии содержимое контейнеров будет направлено в лабораторию минобороны США для экспертизы и опознания останков. В лаборатории работают десятки профессионалов в области антропологии, археологии, судебной стоматологии.

Minval.az