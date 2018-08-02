Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) проведет масштабные военные учения в Персидском заливе в ближайшие 48 часов.

Как сообщила телекомпания CNN в среду со ссылкой на источники, знакомые с американской оценкой передвижений войск КСИР, учения могут проводиться с целью демонстрации способности Ирана перекрыть Ормузский пролив.

«Мы знаем о том, что Иран увеличивает количество военно-морских операций в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе. Мы внимательно следим за этим и продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы обеспечивать свободу судоходства и торгового потока в международных водах», — заявил представитель Центрального командования США капитан Уильям Урбан.

Ранее командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил, что национальные интересы Ирана являются определяющим фактором в вопросе сохранения Ормузского пролива открытым для судоходства. 4 июля КСИР заявил о готовности перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат санкционную политику по отношению к Ирану.

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