Американская актриса Мила Кунис раскрыла неожиданные подробности о свадебном путешествии с Эштоном Кутчером, который обернулся настоящей пыткой для звёздной четы. По словам голливудской актрисы, в поездку они отправились на арендованном фургоне в компании родителей.

Первые трудности начались, когда в 44-градусную жару у них в машине сломался кондиционер, превратив романтическое путешествие в настоящий ад. По словам Кунис, свадебная поездка пролегала по калифорнийской пустыне. При этом периодически семейство передвигалось пешком из-за плохой грунтовой дороги. Таким образом они прошли несколько миль.

— Мы на «консервной банке» с 10-месячной дочкой на руках… Последней каплей было решение свекрови поехать на парковку в Напе. Эта местность была указана в старых путеводителях, которыми она воспользовалась вместо Интернета, — приводит её слова портал «Дни.ру».

«Вишенкой на торте» для пары оказался «парк развлечений в Калифорнии», на месте которого уже стояли две тюрьмы.

Напомним, Эштон Катчер и Мила Кунис вместе уже шесть лет, три года из которых они состоят в законном браке. В данное время у звёздной четы подрастают дочь и сын.

Minval.az