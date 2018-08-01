В киевском метро один мужчина пропускал пассажиров через турникеты бесплатно за счет своей проезжей карточки, передает «Корреспондент».

Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

Как признался сам герой видео в комментариях к посту, он был пьян и решил в тот вечер пропускать людей с помощью своего проездного. Однако в процессе этой «акции» работница метрополитена препятствовала действиям и угрожала блокировать турникеты.

Свои требования она не аргументировала, в то время как герой видео сказал, что сам платил за проездной и это его деньги, которыми он может распоряжаться без ограничений. Отмечается, что действия сотрудницы подземки законом не обоснованы.

Minval.az