Опознание погибших в ЦАР завершено, их личности подтверждаются.

Как передает ТАСС, об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, тела погибших в ЦАР журналистов доставят на родину в ближайшие дни.

Она также рассказала, что погибшие журналисты оформляли въезд в страну в качестве туристов.

Накануне посольство России в ЦАР сообщило о гибели в республике трех человек в районе города Сибю, на севере от столицы республики — города Банги. В МИД России позже сообщили, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

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