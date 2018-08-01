Расположенная в Гюмри (Армения) 102-я российская военная база финансировала армянский новостной портал.

Как передает Regnum, из отчета молодежного научно-образовательного фонда «Зоракн», опубликованного на сайте официальных объявлений azdarar. am, следует, что принадлежащий ему новостной портал военной направленности Razm.info в 2016 году получил около 100 000 рублей взамен за предоставление еженедельного обзора материалов электронных СМИ «некоторых соседних государств».

В статье, опубликованной на сайте forrights. am, говорится о рисках, которые несет в себе сотрудничество российской базы с армянским новостным порталом. Автор статьи говорит об обслуживании интересов российской военной базы. Также в статье говорится, что в появляющихся периодически новостях о Турции или Азербайджане эти страны называются «врагами», тогда как «профессиональные издания используют термин «противник».

Автор статьи Роберт Ананян делится своим наблюдением:

«Если будем внимательными к питающимся российскими деньгами экспертам, то увидим, что для них принципиальным является углубление вражды между армянами и азербайджанцами».

Minval.az