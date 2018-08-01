Поклонники 35-летнего репера Скепта и 48-летней Наоми Кэмпбэлл засыпали пару поздравлениями. На днях музыкант, настоящее имя которого Джозеф Аденуга, опубликовал снимок, сделанный во время процедуры УЗИ. На этом кадре можно разглядеть пока совсем крохотного ребенка в материнской утробе. Чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто отец малыша, на снимке обозначено «ребенок Аденуга». Скепта пока не подтвердил официально, что мама его будущего наследника — Наоми Кэмпбелл. Но, поскольку роман рэпера и Наоми стал в начале года одной из наиболее обсуждаемых тем светских хроник, никто не усомнился, что беременна именно она.

🌹 Публикация от Skepta (@skeptagram) 30 Июл 2018 в 8:41 PDT

Первые слухи о том, что репер встречается с Наоми, начали распространяться в октябре прошлого года, пишет издание 7Дней. Тогда рэпер поделился с поклонниками совместным с Кэмпбэлл фото и сопроводил снимок «эмоджи» в виде сердечек. А после Нового года они окончательно перестали скрывать свои отношения от посторонних. Наоми и Scepta тогда дважды появлялись на вечеринках, приуроченных к Неделе моды в Париже. Кэмпбелл и ее новый бойфренд не стеснялись в проявлении нежных чувств друг к другу.

В марте пара официально подтвердила свой роман. Сначала Кэмпбелл опубликовала пикантный кадр, для которого она позировала топлес, прижавшись к груди обнаженного по пояс темнокожего молодого человека. И, хотя лиц парочки в кадре не видно, поклонники без труда опознали партнера Наоми — по его татуировкам. После этого Кэмпбелл и Скепта согласились рассказать репортеру издания GQ о своем романе. Более того, фото любовников было вынесено на обложку с подписью «Наоми встретила Скепту. Секс и любовь в мире знаменитостей».

Minval.az