Международный валютный фонд отмечает ряд позитивных изменений в экономике Греции, однако считает, что из-за большого внешнего долга долгосрочные перспективы остаются неопределенными, передает РИА Новости.

Такие выводы содержатся в докладе МВФ по ситуации в греческой экономике, опубликованном во вторник.

МВФ отмечает, что в августе Греция успешно выходит из программы внешней поддержки Европейского механизма стабильности. Среди позитивных моментов фонд отмечает стабилизацию экономики Греции и ее возвращение к росту, сокращение безработицы. При этом фонд считает, что власти страны должны продолжить макроэкономические реформы.

Греция в связи с глубоким экономическим кризисом с 2010 года получает кредиты по программам внешней помощи. В обмен на кредиты власти проводят жесткие меры бюджетной дисциплины.

В августе 2015 года была подписана третья кредитная программа объемом 86 миллиардов евро, предварительным условием которой стали новые жесткие меры по сокращению пенсий, снижению социальных выплат и приватизации государственных предприятий. Трехлетняя программа завершается 20 августа. После этого экономика Греции останется под надзором кредиторов.

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