Сегодня завершился судебный процесс над известным бизнесменом, владельцем ООО «Хамса» Муруват Хасанлы и адвокатом Асланом Исмаиловым.
Как сообщает Minval.az, суд приговорил Аслана Исмаилова на полтора года исправительных работ.
Дополняется
Сегодня завершился судебный процесс над известным бизнесменом, владельцем ООО «Хамса» Муруват Хасанлы и адвокатом Асланом Исмаиловым.
Как сообщает Minval.az, суд приговорил Аслана Исмаилова на полтора года исправительных работ.
Дополняется
Дата: 2018/07/31 17:24
Раздел: Важно
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