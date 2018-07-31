

Сегодня завершился судебный процесс над известным бизнесменом, владельцем ООО «Хамса» Муруват Хасанлы и адвокатом Асланом Исмаиловым.

Как сообщает Minval.az, суд приговорил Аслана Исмаилова на полтора года исправительных работ.

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