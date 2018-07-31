После решения Тарифного совета о повышении цен на проезд в междугородних автобусах проводятся встречи с перевозчиками для обсуждения новых тарифов.

Как сообщила 1news.azруководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахъярова-Мамедова, тариф за проезд в регулярных междугородних автобусных маршрутах утвержден в размере 2,4 гяпика за километр.

«В соответствии с новым тарифом все цены на междугородние перевозки пересматриваются. На данный момент Служба проводит встречи с перевозчиками, обсуждает и подсчитывает новые цены.

К примеру, по предварительным подсчетам, цена на проезд в Загатала повысится с 6,69 маната до 10 манатов 35 гяпигов, а цена за поездку в Тертер – с 5 манатов 20 гяпигов до 7 манатов 80 гяпигов.

В ближайшее время все новые цены на проезд в виде таблицы будут представлены общественности», — подчеркнула Н.Аллахъярова-Мамедова.

Minval.az