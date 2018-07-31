Перевозка одного пассажира в метро обходится в 47 гяпиков.

ЗАО «Бакинский метрополитен» выразило отношение к изменению тарифа на перевозку пассажиров.

Как сообщает АПА-Экономикс, в своем заявлении глава пресс-службы и начальник отдела по связям с общественностью ЗАО «Бакметрополитен» Бахтияр Мамедов сказал, что перевозка одного пассажира в метро обходится в 47 гяпиков. По его словам, существующий в Азербайджане тариф – самый низкий среди стран СНГ.

«Стоимость проезда в метро в Беларуси стоит 55 гяпиков, в Киеве – 47-50 гяпиков. А в России – в разы дороже. В настоящее время самая низкая цена за проезд в метро в Азербайджане. После повышения цен вагонный парк «Бакметрополитен» будет реконструирован, работы по строительству новых станций ускорятся, одним словом, будут предприняты все шаги для повышения качества услуг», — сказал Б.Мамедов.

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