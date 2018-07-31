Во время совместной пресс-конференции Дональда Трампа с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте лидерам двух стран был задан вопрос касательно поставок в Италию энергоресурсов.

Как передает РБК, Конте на эту тему заявил, что обсуждал с американским президентом идею Трансадриатического трубопровода. «Я подчеркнул, что стратегическая задача заключается в том, чтобы обеспечить поставки энергоресурсов в Италию и страны Южной Европы», — заявил Конте.

Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что США готовы создать альтернативу. «Мы уже обсуждали с властями Евросоюза вопрос о строительстве в Европе 9–11 портов, которые будут принимать американский сжиженный газ», — сказал американский президент.

При этом Трамп подчеркнул, что оплачивать сооружение портов будут именно европейцы.

Minval.az