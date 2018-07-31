Джастин Бибер с каждым днем все больше теряет голову от любви к своей невесте — Хейли Болдуин. Недавно певец пришел к выводу, что он просто обязан устроить для такой девушки, как Хейли, грандиозное бракосочетание, чтобы она почувствовала себя принцессой.

Сначала, когда их роман только начинался, Бибер, как рассказывали его приятели, собирался удовлетвориться скромной церемонией: сыграть свадьбу у себя на Родине, в Канаде и пригласить на нее только родственников и самых близких друзей. Но теперь он кардинально изменил свой план. Как стало известно, Джастин задумал торжество, которое должно стать свадьбой года!

Согласно информации, полученной интернет-изданием contactmusic.com от инсайдера, Бибер вознамерился пригласить на свою свадьбу не меньше 500 человек. И устроить ее не в Канаде, а в Калифорнии, чтобы Хейли могла собрать на празднике всех своих друзей. В настоящее время Джастин составляет список гостей и выбирает агентство, которое бы взялось за организацию такого масштабного мероприятия.

Minval.az