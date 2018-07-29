Исполнитель главной роли в фильме «Дедпул 2» Райан Рейнольдс рассказал, что звезда Голливуда Брэд Питт поразил его платой за свою незначительную роль в кинокартине. По словам Рейнольдса, которые приводит «Лайф», Питт попросил за свою работу лишь чашку кофе.

Изначально Рейнольдс подумал, что Питт хочет сеть кофеен, но речь шла именно об одной чашке.

Такой поступок Питта он назвал «самым хорошим, какой только можно было совершить». Рейнольдс считает, что эпизодическая роль легендарного актёра в «Дэдпуле-2» — это вызов, так как «что может быть более безответственным, чем дать одной из главных кинозвёзд мира роль без слов и экранного времени?»

«Дэдпул 2» режиссёра Дэвида Литча продолжает приключения наёмника Уэда Уилсона.

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