Турция не будет отказываться от импорта иранского газа из-за позиции Соединённых Штатов ввести новые санкции против Тегерана. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент отметил, что не раз говорил экс-президенту США Бараку Обаме и нынешнему Дональду Трампу, что Анкара закупает газ у Ирана.

— Если остановить эти поставки, кто предоставит «голубое топливо» Турции?, — сказал Эрдоган, слова которого приводит «Лайф».

Он добавил, что США могут потерять надёжного союзника в лице Турции.

Minval.az