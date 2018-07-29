Двое пилотов авиакомпании Iraqi Airways подрались в кабине лайнера прямо во время полета, когда воздушное судно находилось на высоте более 11 километров.

Остановить конфликт удалось лишь службе безопасности авиакомпании, представители которой находились в салоне лайнера, пишет Airlive.net.

На борту самолета, который следовал в Ирак из города Машхад на северо-востоке Ирана, находилось 157 пассажиров. Как утверждают очевидцы, во время поединка разбушевавшиеся летчики умудрились частично повредить кабину лайнера.

«У них нет шансов избежать жестких наказаний, и они получат худшее и самое жестокое наказание, наименьшее из которых будет пожизненный запрет на полеты», — заявили после конфликта в министерстве транспорта Ирака.

Следует отметить, что с 2015 года самолетам Iraqi Airways запрещено входить в авиапространство Европейского союза. По словам ЕС, суда этой авиакомпании не соответствуют общественным стандартам безопасности.

Minval.az