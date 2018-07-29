Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция обратится в международный арбитраж, если США не поставят ей истребители F-35, сообщает турецкая газета Haberturk.

«Теперь нам с чего-то начали угрожать. Что там было? Что не смогут дать F-35. Если не дадите, то есть такая вещь, как международный арбитраж, мы пойдем в международный арбитраж… Если дело дойдет до этого, то у этого есть альтернативы», — приводит газета слова турецкого лидера.

Ранее сообщалось, что конгресс США намерен приостановить поставку американских истребителей пятого поколения F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министр обороны должен составить доклад с оценкой потенциальных «значительных изменений» в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагается заморозить вовсе

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