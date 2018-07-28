В сети появилось видео, на котором запечатлено, как десятки нелегальных мигрантов высаживаются на пляж на юге Испании и разбегаются в разные стороны. Ролик опубликовало издание Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в пятницу, 27 июля, на пляже города Тарифа, который пользуется популярностью у нудистов. На кадрах видно, как мигранты на надувной лодке приближаются к берегу, а затем высаживаются и хаотично разбегаются, пытаясь скрыться от сотрудников береговой охраны. Все это происходит на глазах у немногочисленных отдыхающих.

Minval.az