Король российской эстрады, народный артист России Филипп Киркоров планирует в конце этого года вновь выступить в Баку с сольным концертом, сообщил Trend Life артист.

«Я в третий раз принимаю участие в международном фестивале «ЖАРА», в этом грандиозном событии музыкального мира. Никогда не забуду свой первый сольный концерт в Баку, который прошел два года назад в Baku Crystall Hall, когда зал был переполнен, с какой теплотой встречал меня зритель. Эти же чувства испытываю каждый раз, выходя на сцену фестиваля «ЖАРА». Здесь потрясающие зрители и неповторимая атмосфера. Поэтому планирую в конце этого года вновь выступить в Баку с сольным концертом», — отметил Филипп Киркоров.

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