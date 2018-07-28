

Новый начальник Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян не только сын бывшего председателя Уголовной палаты Кассационного суда, известного ереванского юриста Мгера Хачатряна, но и родной брат председателя Совета директоров «Фондов открытого общества – Армения» (Фонд Сороса) Давида Хачатряна. Об этом пишет ереванская «Грапарак».

Как отмечает издание, некоторые усматривают в этом подтверждение того тезиса, что Фонд Сороса сыграл большую роль во время последних событий в Армении.

ССС расследует дело 1 Марта и ее решением представлены ходатайства о применении ареста в отношении экс-президента Роберта Кочаряна, генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаэла Арутюняна».

Между тем источник, близкий к структурам ОДКБ, в разговоре с российским «Коммерсантом» не исключил, что речь может идти о «попытке очернить Юрия Хачатурова, которая была инспирирована внерегиональными игроками с целью нанесения удара по репутации организации». Другой собеседник “Ъ”, информированный о внутренних процессах в организации, посетовал, что «новые армянские власти повели себя непрофессионально, не предупредив партнеров по ОДКБ, что генсеку могут быть предъявлены обвинения и что, возможно, ему стоит на время следствия сложить полномочия». «Это плохо скажется на имидже организации»,— отметил он.

Minval.az