В Агджабединском районе совершено убийство.
Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 27 июля житель Агджабединского района Мирзахан Бахшалиев во дворе фермы «Акгель» села Гарадолаг намеренно наехал на своем автомобиле марки «Niva» на отца Мусу Бахшалиева и мачеху Дилару Бахшалиеву.
После содеянного М.Бахшалиев явился в полицию с повинной.
От полученных травм Муса Бахшалиев скончался на месте, состояние Дилары Бахшалиевой оценивается как средней степени тяжести.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК Азербайджана.