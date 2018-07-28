В Агджабединском районе совершено убийство.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 27 июля житель Агджабединского района Мирзахан Бахшалиев во дворе фермы «Акгель» села Гарадолаг намеренно наехал на своем автомобиле марки «Niva» на отца Мусу Бахшалиева и мачеху Дилару Бахшалиеву.

После содеянного М.Бахшалиев явился в полицию с повинной.

От полученных травм Муса Бахшалиев скончался на месте, состояние Дилары Бахшалиевой оценивается как средней степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Minval.az