Жительница британского города Саутгемптон обнаружила в своем доме странное существо, которое ползло вдоль стены. Она сняла незваного гостя на видео и выложила ролик в Сеть, сообщает Daily Mirror.

Внешне существо напоминает гигантского толстого червя с крысиным хвостом. По словам женщины, его длина составляла около 13 см.

«Я никогда не видела ничего более отвратительного», — сказала она журналистам.

Издание отмечает сходство существа с личинками мух-журчалок, однако длина данных существ не превышает трех сантиметров.

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