Глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство в связи с постоянными нападками американского президента Дональда Трампа на ФРГ. Об этом пишет Spiegel.

Министр предполагает, что это может быть связано со старомодными представлениями Трампа о женщинах. По словам фон дер Ляйен, такая женщина, как немецкий канцлер Ангела Меркель, уважаемая во всем мире и имеющая большой опыт, в его картине мира, видимо, до сих пор не встречалась.

Министр подчеркнула, что Меркель ответила на нападки Трампа объективной критикой.

«Сначала он (Трамп. — Газета.Ru) даже не хотел подать ей (Меркель. — Газета.Ru) руку. Сейчас он относится к ней с уважением, слушает ее внимательно», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Трамп бросил Меркель на стол конфеты во время G7.

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