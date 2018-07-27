Артефакты из семейной коллекции Нила Армстронга, которая насчитывает более 2 000 никогда не выставлявшихся на торги предметов, уйдет с молотка. Многие из этих предметов связаны с высадкой Нила Армстронга на Луну в ходе миссии 1969 года Аполлон-11. Торги Heritage Auctions пройдут в ноябре этого года.

«Семейная коллекция Нила Армстронга – это необычайный архив, рассказывающий о жизни и карьере одной из самых известных исторических фигур XX века», – говорится в релизе Heritage Auctions.

Коллекция включает в себя серебряные и золотые медальоны Apollo 11, которые были доступны для покупки только астронавтам NASA; части самолета Flyer Brothers Flyer, совершившего первый успешный пилотируемый полет в 1903 году, которые побывали на Луне вместе с Армстронгом; письмо от должностных лиц NASA, в котором обсуждается, должны ли астронавты в рамках миссии ходить по Луне.

«Будут выставлены артефакты, автографы и предметы исторического значения», – сказал Марк Армстронг, сын Нила. «На аукционе будут предметы, которые заставят вас думать, заставят вас смеяться и почесать голову».

Ранее на аукционе Sotheby’s продали мешок лунной пыли за $1,8 млн, скафандр Project Mercury за $44 000, и контрольный лист Аполлон-11, написанный членом экипажа Баззом Олдрином на Луне за $68 750.

Напомним, Нил Армстронг родился в 1930 году. Он изучал авиационную инженерию в Университете Пердью, служил летчиком-испытателем на флоте и был избран в корпус астронавтов NASA в 1962 году. Армстронг скончался в 2012 году в возрасте 82 лет.

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