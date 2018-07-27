Последние дни в Греции бушуют сильные лесные пожары – в 40 километрах на северо-восток от столицы страны Афин пострадала деревня Мати, популярная среди туристов. Люди задыхались от дыма в собственных домах и машинах. По всех стране объявлен трехдневный траур, ведь стихийное бедствие унесло жизни более 80 человек.

Как передают российские СМИ, дети Филиппа Киркорова, шестилетние Алла-Виктория и Мартин, сейчас как раз находятся в Греции. Правда, им повезло избежать пожара. Несмотря на то, что они тоже отдыхают под Афинами, им ничего не угрожает. Из-за стихийного бедствия знаменитый отец меняет свои планы – сейчас он находится в Баку на фестивале «Жара», но очень переживает за сына и дочь. Именно поэтому ему придется чуть раньше покинуть столицу Азербайджана, чтобы скорее оказаться рядом с детьми.

«Приношу соболезнования Греции. Погибло много детей, – заявил Киркоров на пресс-конференции фестиваля. – Мои дети тоже там находились, но трагедия обошла стороной то место под Афинами, где они отдыхают. Лечу из Баку в Афины, чтобы забрать их, провести несколько дней в Болгарии».

Minval.az