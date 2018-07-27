Азербайджан и Россия намерены тесно взаимодействовать на международном уровне по вопросам информационной политики.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова журналистам.

По его словам, сегодня мир все чаще сталкивается с фейковыми новостями и ограничением свободы слова.

«Несмотря на это, мы видим как журналисты в наших странах работают в комфортной атмосфере. Что касается предвзятости и фейковых новостей, то можно привести в качестве примера антиазербайджанские кампании, которые проводятся в международных СМИ», — подчеркнула М.Захарова (цитата по Репорт).

Minval.az