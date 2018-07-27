Известный аргентинский футболист Диего Марадона женится.

На мероприятии, в котором приняли участие 45 человек, 57-летний ветеран футбола сделал предложение свое возлюбленной Росио Оливе и получил положительный ответ, сообщает Daily Mail.

Отметим, что 28-летняя Оливе бывшая футболистка. Возглавляющий ныне Правление белорусского «Динамо» (Брест) Марадона в 2014 году уже делал Оливе предложение о браке, однако затем их отношения испортились. Тогда аргентинец обвинил свою возлюбленную в краже принадлежащих ему ценных вещей.

Minval.az