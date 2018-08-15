Звезда фильма «Дэдпул» Райан Рейнольдс взялся за новый проект. Он выступит продюсером ленты «Один накуренный».

В центре сюжета картины окажется опоздавший на самолёт неудачник, которому чуть больше 20 лет. Он решает отправиться домой и накуриться. В какой-то момент ему начинает казаться, что в дом проникли воры, а позже выясняется, что так и есть. Охваченный паранойей, он планирует встретить грабителей во всеоружии. Об этом информирует «Лайф».

Режиссёром ленты назначена Августин Фриззелл, сценарий написали Кевин Берроуз и Мэтт Майдер. Также над проектом работает студия Fox. Главную роль сыграет сам Рейнольдс. Лента получит рейтинг R (18+).

Фильм станет пародией на «Один дома» Криса Коламбуса, который вышел в 1990 году. У новой ленты пока нет даты премьеры.

Minval.az