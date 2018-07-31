Как рассказала изданию Radaronline одна из приятельниц Деми Мур, 55-летняя актриса снова влюбилась. Согласно информации СМИ, на этот раз ее бойфрендом стал Эд Хэлмс, кавалер непривычного для актрисы возраста — он всего на 11 лет моложе, чем она сама. Эд — актер, получивший известность благодаря франшизе «Мальчишник». С Мур он познакомился, когда они снимались недавно вместе в комедии Corporate Animals.

По сравнению с прежними ухажерами Деми, Эд выглядит мужчиной преклонного возраста. Ведь до него она встречалась с молодыми людьми, которые были моложе ее на 20-25 лет. Именно столько лет разделяло Деми и ее бывших приятелей — Шона Фрайдея и Вито Шнабеля, того самого, который впоследствии переключился на Хайди Клум. Парочка «бывших» актрисы по возрасту подходила гораздо больше ее старшей дочке Румер. Так, молодому ресторатору Хэрри Мортону было, когда он встречался с Деми, было всего 19 лет! Говорят, что раньше Румер ужасно сердилась на мать: та откровенно заигрывала с танцором Вэлом Чмерковски, с которым дочка Деми выступала в шоу «Танцы со звездами». Правда, предпоследний объект увлечения актрисы был все же немного старше: Тоби Магуайр, с которым у нее был короткий роман в позапрошлом году, моложе актрисы не на четверть века, а всего на 13 лет.

Похоже, Мур наконец-то вняла советам, которые ей давали ее подруги: не связываться со слишком молодыми мужичнами, поскольку перспективы у таких отношений, чаще всего, нельзя назвать оптимистичными. Даже второй из некогда обожавших ее бывших мужей Деми — Эштон Катчер, который был на 16 лет моложе, чем Мур, ушел от нее к гораздо более молодой Миле Кунис.

Minval.az