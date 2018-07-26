Паре из Юты грозит смертная казнь после того, как они заморили трёхлетнюю дочь голодом и снимали на камеру, как дразнят её едой. Анджелина Костелло была найдена мёртвой в июле 2017 года, после того как родители позвонили в полицию и сообщили, что она перестала дышать, сообщает «Лайф» со ссылкой на People.

Голова, руки и ноги ребёнка были покрыты синяками, рваными ранами и открытыми язвами. 25-летнему Миллеру Костелло и 23-летней Бренде Эмиль предъявили обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

По версии следствия, жизнь Анджелины состояла из одних пыток. На видео, обнаруженных полицейскими, родители издевались над девочкой и дразнили её едой. В следующем ролике Анджелина кормит своих братьев и сестёр, в то время как сама мучается от голода, и мама предлагает ей скушать яйцо, а потом отнимает его со словами: «Ха-ха, для тебя еды нет». Во время слушаний детектив описал внешний вид девочки, словно она пережила холокост.

На суде Эмиль рассказала, что использовала косметику, чтобы скрыть следы от побоев на теле мёртвой дочери и чтобы «она выглядела не так плохо». Впрочем, никто из пары не признал себя виновным по обвинению в убийстве.

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