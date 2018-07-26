Японка Тие Мияко — самая пожилая жительница планеты Земля — скончалась 22 июля в японском городе Иокогама в возрасте 117 лет, сообщает сайт Guinness World Records.

Тио скончалась вскоре после того, как была признана старейшим человеком планеты. Она родилась 2 мая 1901 года и прожила 117 лет и 81 день. По словам членов семьи, Тио была очень разговорчивой, они назвали ее терпеливым и добрым человеком, который приносил счастье тем, кто ее встречал.

Увлечением всей жизни для Тие стала каллиграфия, которую она начала изучать в детстве. Она продолжала создавать каллиграфические работы до недавнего времени.

У книги рекордов Гиннеса есть три категории продолжительности жизни: самый пожилой мужчина, самая пожилая женщина и самый пожилой человек, живущий сейчас.

Самым пожилым мужчиной в апреле 2018 года организация признала жителя японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака. Соответствующий сертификат он получил в возрасте 112 лет и 259 дней. Кандидатуры самой пожилой женщины и самого пожилого человека из живущих в настоящее время не подтверждены.

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