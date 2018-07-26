Банк Республика опубликовал отчеты по финансовым показателям за второй квартал 2018 года. Согласно отчетности, банк и во втором квартале продолжил динамично развиваться по всем направлениям.

На 1 июля 2018 года активы банка достигли около 860 млн манатов, что на 16,4% больше показателя первого квартала. По итогам второго квартала чистая прибыль банка увеличилась и достигла 638 тыс. манатов.

За время отчетного периода по сравнению с первым кварталом текущего года депозитный портфель банка увеличился на 23,2% , а кредитный портфель вырос на 13% .

«Успешные итоги второго квартала — это результат поэтапной реализации стратегии развития банка на этот год. Эти результаты позволят нам максимально обеспечивать финансовые потребности наших клиентов и еще более укрепить позицию банка как одного из ведущих финансовых учреждений страны», — прокомментировал председатель правления Банка Республика Асеф Намазов

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

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