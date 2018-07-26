Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не может вечно находиться в убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне.

Как передает ТАСС, об этом заявил глава МИД южноамериканской страны Хосе Валенсия в опубликованном в четверг интервью газете ABC.

«Это тема, которая должна обсуждаться в рамках международного права тремя сторонами: британским правительством, эквадорским и адвокатами Ассанжа», — отметил министр. По его словам, «запрос на предоставление убежища, который был согласован в свое время, должен найти развязку, потому что нельзя находиться в вечном убежище». «Но сложно предсказать, сколько времени займет поиск решения», — добавил Валенсия.

Глава ведомства также не считает цензурой тот факт, что Кито просил основателя WikiLeaks не делать политических заявлений, находясь в посольстве страны в Лондоне. «Эквадор предоставил убежище Ассанжу на основе соглашений, чтобы быть защищенным нашей страной в дипломатической штаб-квартире», — объяснил Валенсия. По его словам, это означает, что Ассанж не должен подвергать риску отношения Эквадора с другими странами.

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