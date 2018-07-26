Очевидцы сообщили в четверг о взрыве, прогремевшем возле здания посольства США в Пекине.
Об этом проинформировало агентство Associated Press.
По его информации, на фотографиях, которые размещают очевидцы ЧП в Twitter, видны полицейские машины, которые окружили здание дипмиссии. Над местом происшествия поднимаются клубы дыма.
Вместе с тем, как сообщило агентство Reuters, полиция задержала рядом со зданием посольства США женщину, которая попыталась совершить самосожжение.
刚刚北京美国驻华大使馆发生爆炸 pic.twitter.com/YRwJxKNLGn
— 摄影与诗歌 (@hdjdjsjxw) 26 июля 2018 г.