Очевидцы сообщили в четверг о взрыве, прогремевшем возле здания посольства США в Пекине.

Об этом проинформировало агентство Associated Press.

По его информации, на фотографиях, которые размещают очевидцы ЧП в Twitter, видны полицейские машины, которые окружили здание дипмиссии. Над местом происшествия поднимаются клубы дыма.

Вместе с тем, как сообщило агентство Reuters, полиция задержала рядом со зданием посольства США женщину, которая попыталась совершить самосожжение.

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