Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время визита в Вашингтон к президенту США подарил Дональду Трампу фотографию военного кладбища. Об этом он заявил после переговоров, передает The Washington Post.

По словам Юнкера, на фото изображен некрополь в Люксембурге, где захоронен генерал Джордж Паттон. «Дорогой Дональд, давай помнить нашу общую историю», — подписал карточку европейский политик.

Ранее 26 июля сообщалось, что Брюссель уступил Вашингтону в торговой войне. По итогам встречи между Трампом и Юнкером было принято решение, что США начнут работу по увеличению экспорта сжиженного газа в Европу, также европейцы согласились снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции из США

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