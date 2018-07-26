США и ЕС начинают работу над обнулением пошлин и субсидий, заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, передает РИА Новости.

«Мы договорились сегодня работать в направлении нулевых пошлин, нулевых барьеров, не относящихся к пошлинам, и нулевых субсидий по промышленным товарам, помимо автомобилей», — сказал Трамп.

По его словам, США и ЕС также будут работать в этом направлении в химической и фармацевтической сфере.

«Мы встретились в Белом доме, чтобы запустить новую фазу отношений… — крепких отношений, от которых будут выигрывать обе стороны», — сказал Трамп.

«ЕС хочет импортировать больше сжиженного природного газа из США, он будет очень большим покупателем», — добавил Трамп.

Также, по его словам, Евросоюз почти немедленно повысит импорт сои из США.

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