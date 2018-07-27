По роману Стивена Кинга «Почти как Бьюик» (From a Buick 8), опубликованному в 2002 году, будет снят фильм. Как сообщает Deadline, сценаристом и режиссером картины станет автор хоррора «Кукла» Уильям Брент Белл.

По сюжету, в городке Сталтер, штат Пенсильвания, в гараже местной полиции много лет хранится загадочный автомобиль «Бьюик». Машина скрывает в себе множество тайн. Когда из-за несчастного случая с пьяным водителем погибает местный полицейский Керт Уилкокс, его сын Нед начинает свое расследование. Постепенно он приходит к выводу, что со смертью как-то связан «Бьюик», внутри которого, по мнению полицейских, скрывается портал в другое измерение.

В 2006 году роман пытался экранизировать Тоуб Хупер, однако проект был заморожен. Сейчас он будет работать в качестве одного из продюсеров.

Производством фильма займется кинокомпания Hyde Park Entertainment.

Minval.az