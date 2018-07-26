Хотя Пэтти Малетт, мама 24-летнего Джастина Бибера, поздравила его с помолвкой с племянницей Алека Болдуина — Хейли, оказывается, она вовсе не в восторге от состоявшегося события. Узнав об обручении сына, которое стало для нее полной неожиданностью, Малетт сдержанно пожелала Джастину и Хейли любви. На днях Пэтти случайно проговорилась о том, как она действительно относится к помолвке сына. В ответ на вопрос одного из фанатов Бибера, рада ли она тому, что Джастин собрался жениться на Хейли, мама певца заявила: «Знаете, как говорят: «Если не можете сказать ничего хорошего, лучше помолчите». Так что я лучше об этом промолчу!» Вскоре внимательные поклонники певца заметили, что Пэтти упорно ставит «лайки» на появляющихся в Сети историях о поспешных и плохо закончившихся помолвках… Информацию распространяет издание 7Дней.

Понять Пэтти нетрудно: сегодняшний «этап» романа Бибера с мисс Болдуин продлился всего несколько недель, прежде чем он сделал ей предложение. Хотя в прошлом у Джастина был с Хейли короткий роман, узнать друг друга как следует они явно не успели. Бибер же не только сделал своей любимой предложение, но и постоянно твердит, что с нетерпением ждет скорой свадьбы. Его мама боится, что он совершает серьезную ошибку.

Напомним, Джастин попросил Хейли стать его женой во время их недавних совместных каникул на Багамах. Познакомились Джастин и Хейли, когда еще были подростками. Первый «раунд» их романа начался только в 2015-м году, однако завершился всего несколько месяцев спустя. Их лав-стори возобновилась только в этом году, в июне, после того, как Бибер расстался с Селеной Гомес. Заметим, что хотя его связывали с Гомес гораздо более длительные предложения, ей, в отличие от Хейли, он официального предложения не делал.

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