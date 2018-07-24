Фанатка американской металкор группы Every Time I Die поблагодарила гитариста Джордана Бакли за то, что тот спас ей жизнь, плюнув на концерте пивом. Об этом сам Бакли рассказал у себя в твиттере.

Во время одного из концертов к Бакли подошла фанатка и рассказала, что была на предыдущем выступлении группы, и когда музыкант плевал со сцены пивом, он попал ей в глаз.

Бакли извинился, но поклонница продолжила свою историю. По ее словам, на следующий день в глазу появилось жжение, которое никак не проходило. Она подумала, что это может быть инфекция, и решила пойти к врачу. «Я извинился еще десять раз и приготовился к судебному иску», — написал Бакли.

В больнице провели необходимые тесты и выяснили, что глазной инфекции у девушки нет, но есть опухоль мозга. К счастью, она была на ранней стадии и ее успешно удалили. По словам девушки, опухоль бы никогда не диагностировали, если бы она не пошла к врачу. Фанатка поблагодарила Бакли за спасенную жизнь.

«Я к чему: если вы придете на концерт ETID, то это может спасти вашу жизнь», — написал гитарист. Музыкант ретвитнул фотографию с концерта в Торонто, где он плюет со сцены, и написал: «Вот фото, на котором я спасаю как минимум десять жизней».

На вопрос фаната, сможет ли он также вылечить его боль в ухе, Бакли ответил: «Да, сын мой».

Minval.az